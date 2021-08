Programa de estágio da Copasa está com inscrições abertas

E EuEstudante

(crédito: Fauxels/Reprodução)

As inscrições para o Programa de Estágio 2021 do segundo semestre da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) estão abertas até 3 de setembro. Das 53 vagas oferecidas, 13 delas são para o candidatos a partir de 50 anos, e 10 vagas para pessoas com deficiência. Para se inscrever, basta acessar o site www.copasa.com.br/estagios. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) é agente de integração da Copasa responsável pelo Recrutamento e Seleção do Programa de Estágio Copasa 2021.

As bolsas são de de R$ 880 a R$ 1.056 para técnico e superior, respectivamente. Caso passe, o estagiário receberá vale-transporte e seguro de vida. As etapas do processo seletivo serão divididas entre a triagem de perfil, entrevista presencial ou virtual e entrevista técnica. Em função da pandemia, todas as entrevistas presenciais, realizadas durante o processo de seleção, seguirão as normas de segurança e saúde.

Para o nível técnico, podem participar estudantes que estejam na metade do curso. É necessário que o estudante tenha disponibilidade para realizar o estágio no período de 12 meses. Para o nível superior, podem se candidatar estudantes a partir do 4º período. O tempo de contrato varia de 12 meses a 24 meses e a carga horária é de quatro horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira, no período da manhã ou tarde.

Para a validação da inscrição, o candidato deve providenciar a Declaração de Matrícula fornecida pela instituição de ensino, constando que está apto a realizar o estágio, o período atual, turno e previsão de conclusão de curso. O documento deve conter também o CNPJ e endereço completo da instituição de ensino.

As vagas disponíveis estão nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Montes Claros, Curvelo, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete, Ipatinga, Almenara, Caratinga, Diamantina, Teófilo Otoni, Januária, Janaúba, Patos de Minas, Paracatu, Varginha, Lavras, São Sebastião do Paraíso, Pouso Alegre e Ubá. Confira no site da Copasa a disponibilidade de vaga em cada município.