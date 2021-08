Caixa Econômica abre estágio exclusivo para pessoas com deficiência

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal está com processo seletivo aberto exclusivo para pessoas com deficiência. O cadastro pode ser feito até 4 de setembro, e as inscrições devem ser realizadas no site do Centro de Integração Escola Empresa (Ciee): https://pp.ciee.org.br/vitrine/2147/detalhe.

Os estudantes dos cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia agronômica/agrícola, direito, engenharia elétrica, engenharia de telecomunicações e engenharia mecânica podem tentar uma chance na empresa. Além disso, alunos de escolas técnicas e ensino médio também podem participar. A carga horária de trabalho pode ser de quatro ou cinco horas por dia.

Confira os benefícios



Bolsa auxílio:

Médio ou técnico

4 horas/dia: R$ 400,00

5 horas/dia: R$ 500,00

Superior

5 horas/dia: R$ 1.000,00

Auxílio transporte

Até R$ 130,00 por mês estagiado.