CIEE abre processo seletivo para a Advocacia Geral da União

(crédito: Sérgio Lima)

O Centro de Integração Empresa-Escola — CIEE deu início ao processo seletivo de contratação de estagiários para a Advocacia Geral da União (AGU). As vagas são destinadas para estudantes do ensino médio e dos cursos de graduação nas seguintes áreas: ciências contábeis, economia, direito, design gráfico, arquivologia, jornalismo, administração e cursos relacionados à tecnologia da informação.

Os selecionados para estágio de nível médio receberão bolsa-auxílio de acordo com a carga horária, e o valor pode variar entre R$486,05 e R$694,36 mensais. Já os estagiários dos cursos de graduação, poderão receber bolsa-auxílio entre R$787,98 e R$1.125,69 — também de acordo com a carga horária. Ambos contarão com vale transporte no valor de R$10/dia.

Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de setembro por meio do seguinte link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/2327/detalhe. O processo seletivo terá com duas etapas: inscrição e prova on-line.