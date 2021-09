ANS anuncia vagas de estágio para estudantes de direito e administração

E EuEstudante

(crédito: ANS/Divulgação)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) abre processo seletivo para cinco vagas de estágio em sua sede, no Rio de Janeiro. As vagas são destinadas aos estudantes do ensino superior dos cursos de direito e administração (ou administração pública). As vagas são para início imediato e as inscrições vão até 13 de setembro.



São duas vagas para os cursos de administração ou administração pública em ampla concorrência e uma reservada para estudantes negros, de acordo com os termos do sistema de cotas do Decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018. Para o curso de direito são duas vagas destinadas a candidatos que estejam cursando a partir do 3° semestre do curso e tenham noções de direito constitucional e direito administrativo.



A carga horária será definida em comum entre estudante e supervisor, sendo compatível com as atividades na faculdade e com o horário de funcionamento da ANS, que vai das 8h as 17h. A bolsa estágio é de acordo com a carga horária, sendo R$ 787,98 para 20 horas semanais (quatro horas por dia) e R$1.125,69 para 30 horas semanais (seis horas por dia). Ambas contam com auxílio transporte no valor de R$ 10 por dia de trabalho presencial



Para participar do processo seletivo ou tirar dúvidas, os estudantes interessados devem enviar o currículo atualizado para e-mail estagio@ans.gov.br, até 13 de setembro, informando no assunto do email VAGA DE ESTÁGIO – NOME DO CURSO – CIDADE OU ESTADO.



*Com informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)