Nestlé abre as inscrições para o programa trainee 2022

(crédito: Nestlecomvoce.com)

A Nestlé Brasil está com as inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022 até 27 de setembro, disponíveis pelo site. A temática central desse ano é "Como podemos construir juntos um futuro melhor?", em que a empresa coloca o jovem no centro da mudança necessária para o mundo, ao lado da companhia e do que ela representa, com o ambiente de oportunidades e desafios que oferece.

Processo on-line

O processo será conduzido de forma totalmente digital e a distância, tanto para atender critérios de saúde e segurança exigidos pela situação atual quanto para democratizar o acesso à iniciativa. Como em anos anteriores, a iniciativa está aberta para candidatos de todo o Brasil. As vagas são para supply chain, finanças, engenharia, vendas, marketing, jurídico, TI (novas tecnologias) e transformação digital. O único requisito é ter graduação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, disponibilidade para mudanças de cidade e muita vontade de transformar o mundo.

Após a etapa de inscrições, o processo seguirá com testes on-line, avaliação e adesão dos perfis com a cultura Nestlé, dinâmicas e desafios com cases reais das marcas da companhia patrocinadoras desta edição: Nescau, KitKat, Purina, Mucilon, Nutren, Moça, Nesfit, Ninho e Nescafé Origens. Haverá ainda entrevistas com finalistas e convocações, valorizando as habilidades comportamentais e usando diferentes recursos e meios para que os participantes vivenciem o jeito de ser da Nestlé, com workshops e bate-papos com gestores, trainees e RH da Companhia.