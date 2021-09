Empresa lança programa de estágio para formar cientistas de dados

E EuEstudante

(crédito: Divulgação SAS)

Empresa de softwares e inteligência analítica, SAS, abriu inscrições para o seu novo programa de estágio, focado em cientistas de dados. São 10 vagas para trabalhar em modelo home office para estudantes que moram em São Paulo ou Brasília. O programa terá a duração de dois anos e planeja efetivar todos os candidatos ao término do contrato. As inscrições vão até o início de outubro, e os interessados no programa devem se cadastrar no site:

Os candidatos devem estar cursando a partir do 3° semestre dos cursos de engenharia ou ciências da computação, sistemas de informação, matemática ou estatística, além de terem conhecimento intermediário em inglês e pacote office. Os escolhidos poderão acompanhar e desenvolver projetos de analytics com tecnologias inovadoras em diversas indústrias e áreas de negócio. Para Samuel Prior, responsável pelo programa de estágio, “no SAS, acreditamos que o mundo avança quando combinamos curiosidade e capacidade. Por isso, o nosso programa de estágio é para todos os tipos de mentes curiosas que querem participar de uma trajetória completa de conhecimento e capacitação profissional”, destaca.

Para o programa de estágio, a empresa visa buscar jovens apaixonados por tecnologia e que estejam dispostos e que se interessem pelo setor. A ideia é fomentar a formação de mão de obra altamente capacitada em uma das tecnologias mais promissoras atualmente, contribuindo para o desenvolvimento do mercado local de analytics e ciência de dados.