Ypê abre inscrições para o Programa de Estágio 2022

(crédito: Divulgação Ypê)

A Ypê, empresa brasileira de produtos de higiene e limpeza, acaba de abrir inscrições para o Programa de Estágio 2022. Os estudantes, que estiverem no penúltimo ou no último ano da graduação em 2022 e interessados no programa, poderão se inscrever entre 6 de setembro e 8 de outubro pelo site. As vagas estão abertas para as unidades de Amparo (SP), Salto (SP), São Paulo (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO) e Simões Filho (BA). Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, o processo de seleção será todo on-line. A marca passou a realizar o processo seletivo à distância com estudantes que queiram se desenvolver e crescer profissionalmente. Os que forem aprovados começarão as atividades no início de 2022.



Para a analista de planejamento jr. e ex-estagiária da Ypê, Jade Almeida Gomes lembra que participou de vários momentos de discussão sobre temas essenciais, como sustentabilidade, e também de colocar a mão na massa para tirar as ideias do papel. "A Ypê valoriza o aprendizado e desafia todos a buscarem o melhor para nossos consumidores. Ao longo desses meses tive grandes oportunidades e um aprendizado contínuo", enfatizou.