Instituto Fecomércio (IF) oferece 116 vagas de jovem aprendiz e estágio

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo IF. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:

O instituto está atendendo apenas a distância. O antedimento presencial é apenas para emissão de contratos. É preciso agendar horário. Telefone: (61) 3962-2023. E-mail: acompanhamento.if@institutofecomerciodf.com.br. Site: Endereço: Endereço: SCS, Quadra 6, Edifício Newton Rossi, 2º andar. No horário de atendimento de 8h às 17h e voltamos a atender normal presencialmente, somente as aulas estão sendo online.



NÍVEL MÉDIO

JOVEM APRENDIZ

Cód.: JA 326/ Vagas: 2 / Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior / Salário: R$ 517 + AT / Horário: 8h às 12h ou 14h às 18h. / Guará II / Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: JA 326

ESTÁGIO

Cód.: 702189 / Vagas: 6. Ano.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 550 AT / Horário: 8h às 13h / SIG / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br /Assunto: 702189

ENSINO SUPERIOR

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 414103 / Vaga: 1 / Sem.: a partir do 1º / Bolsa: R$ 600 AT / Horário: a combinar / Guará / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br / Assunto: 414103

*Há ainda vagas para nível médio (31), nível técnico: técnico em estética (1), técnico em informática (6), técnico em vestuário (1); nível superior: administração (24), análise e desenvolvimento de sistemas (1), arquitetura e urbanismo (2), ciência contábeis (3), direito (5); designer de interiores (1), designer gráfico (1), educação física (1), engenharia ambiental (2), engenharia civil (1), engenharia de produção (1), engenharia química (1), farmácia (1), jornalismo (1), marketing (4), pedagogia (18), publicidade e propaganda (7), recursos humanos (2), secretariado (1).