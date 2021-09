Super Estágios oferece 113 vagas para ensinos médio e superior

E EuEstudante

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo SUPER ESTÁGIOS. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:



As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras



ENSINO MÉDIO

Vaga: 119134 / Guará II / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias /Período: vespertino e noturno / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1



ENSINO SUPERIOR

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Vaga: 116222 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1



ADMINISTRAÇÃO

Vaga: 116887 / Asa Sul / Sem.: a partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias /Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte/ Número de vagas: 1

*Há ainda vagas para ensino médio (14) e ensino superior: técnico em administração (7), técnico em eletromecânica – técnico em eletrônica – técnico em eletricidade e instrumentos aeronáuticos (1), técnico em enfermagem (2), administração (21), agronomia - biologia (1), análise e desenvolvimento de sistemas (2), biologia (2), ciências ambientais - agroecologia - agronomia (1), ciências contábeis (4), ciência da computação (2), ciência da computação – engenharia da computação – sistemas de informação (2), comércio exterior (1), comunicação social (7), designer gráfico (3), direito (16), educação física (2), enfermagem (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica (2), fisioterapia (1), gestão de recursos humanos - gestão hospitalar (1), jornalismo (2), pedagogia (3), pedagogia - letras inglês (2), publicidade e propaganda (4), secretariado - biblioteconomia (1) e tecnologia da informação (1).