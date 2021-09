Google abre vagas de estágio em engenharia para pessoas negras no seu escritório em Belo Horizonte

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Next Step)

Com inscrições abertas até o dia 24 de setembro, no site , a Google anunciou vagas para estágio em engenharia no Next Step, programa de estágio que busca aumentar a representatividade de pessoas negras entre os talentos da companhia. A iniciativa, lançada em 2019, busca, pela primeira vez, selecionar estagiários para atuar no Centro de Engenharia da Google em Belo Horizonte. As vagas oferecidas no escritório da capital mineira serão na área de engenharia de software. Nesse caso, serão considerados estudantes matriculados em cursos de graduação relacionados às áreas de tecnologia, como ciência da computação, engenharia da computação, entre outros, com previsão de término para o primeiro semestre de 2024.



É necessário que os candidatos estejam matriculados em cursos de graduação em Belo Horizonte ou região metropolitana. Para participar, é preciso também ter noções básicas de alguma linguagem de programação, como: C, C ++, Java, JavaScript ou Python, assim como inglês básico para programar. Lançado primeiramente como projeto-piloto dois anos atrás, o Next Step é uma iniciativa inédita no Google e, como outros programas de estágio na empresa, busca apoiar estudantes em seu desenvolvimento profissional, com possibilidade de efetivação após o encerramento do estágio.



Nesta edição, a empresa anuncia a continuidade do programa, lançando a segunda turma em São Paulo (com inscrições encerradas), e, como novidade, as novas vagas na capital mineira. “Investir em equidade racial no mercado de trabalho é urgente e deve ser responsabilidade de todas as organizações. O Next Step é uma das iniciativas que fazem parte do comprometimento global do Google em aumentar a representatividade de grupos historicamente sub-representados na nossa força de trabalho e criar um senso de pertencimento para todos”, destaca Flávia Garcia, head de Diversidade, Equidade e Igualdade do Google para América Latina e Canadá.

O processo seletivo

Na primeira etapa do processo seletivo será feita uma seleção de perfil com base nos pré-requisitos do programa. Em seguida, os candidatos serão convidados para eventos informativos e focados em desenvolvimento, que ocorrerá virtualmente devido às restrições causadas pela pandemia. Nessa etapa, os estudantes serão apresentados à Cultura Google, conhecerão o dia a dia da empresa e terão mais detalhes sobre os atributos avaliados durante as entrevistas.