99 abre inscrições para programa de estágio em São Paulo

(crédito: Divulgação/99)

A 99 está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro para o programa de estágio “Jornada 99”. O processo seletivo será feito totalmente online e as vagas são para a cidade de São Paulo. Os estagiários terão palestras, treinamentos e workshops de carreira, além de aulas de inglês gratuitas, as atividades estão previstas para começarem em janeiro de 2022.

O programa de estágio tem o objetivo de trazer novos talentos e desenvolvê-los por meio de uma completa trilha de aprendizado, que passará pelas três unidades de negócio da companhia: mobilidade, pagamentos e delivery. Além da bolsa auxílio, a 99 oferece benefícios como vale-refeição ou alimentação, planos de saúde e odontológico, vale-academia, subsídio para idiomas, entre outros.

Os requisitos para participar do processo seletivo são: residir na Grande São Paulo (apesar da companhia seguir em modelo home office, o escritório é localizado na capital paulista); ter disponibilidade de 30 horas semanais; ter formação prevista entre dezembro/2022 e dezembro/2023 e ser estudante dos cursos selecionados (engenharias, administração de empresas, ciências atuariais, ciências contábeis, comércio de exterior, economia, finanças, gestão de negócios, marketing, relações internacionais, comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, ciência da computação, ciência de dados, engenharia da computação, engenharia da informação, engenharia de software, sistema de informação, estatística, física, geofísica, matemática, letras ou automação).

Inscrições até 30 de setembro, no site do Jornada 99.