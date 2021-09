Delivery de bebidas abre inscrições para programa de estágio

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Zé Delivery)

Zé Delivery, empresa de delivery de bebidas, acaba de abrir as inscrições para o seu segundo programa de estágio, o ZÉstagio. O projeto é exclusivo para pessoas negras, sem exigência de inglês e tipo de graduação, o programa vai contratar cerca de 30 pessoas para várias áreas da empresa: tecnologia, marketing, dados, produtos, pessoas, operações, financeiro, entre outras. As inscrições para o programa de estágio devem ser realizadas no site do programa vemser.ze.delivery/estagio, até 15 outubro. O processo é 100% online.

Para participar, é preciso ser uma pessoa negra (preta ou parda) com mais de 18 anos, ter formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 nos cursos de graduação, técnico ou tecnológico e, após a pandemia, ter mobilidade para trabalhar em São Paulo pontualmente em um modelo de trabalho flexível.

O programa também recrutará estagiários para todo o ecossistema Direct to Consumer Brasil do qual o Zé Delivery faz parte, que também contempla as ventures Empório da Cerveja, Vizi, Chopp Brahma Express, Pit Stop e Sempre em Casa.

Construído em conjunto com vários times do Zé (People, Grupo de Afinidade de pessoas negras - NOZ, ex e atuais estagiários, o programa pretende promover uma jornada inclusiva de educação, autoconhecimento e desenvolvimento para todos os candidatos, desde o momento da inscrição. Além de passar pela Cultura (o chamado Jeito Zé de Ser) e modelo de trabalho do Zé, os participantes do programa poderão escolher o próprio desafio para avaliação, sem exigência de inglês ou avaliação pela instituição ou curso.

Recentemente, o Zé Delivery alcançou a marca de 500 funcionários e segue crescendo exponencialmente, garantindo um desempenho que coloca a empresa como o maior delivery de bebidas do país. Além do Brasil inteiro, o serviço tem atuação também em outros países: Argentina, Paraguai, Bolívia, Panamá e República Dominicana.

Programa de Estágio "ZÉstagio"

Empresa: Zé Delivery

Localização: São Paulo

Período de inscrições: de 13/09 a 15/10

Site para inscrições: https://vemser.ze.delivery/estagio

Vagas: 30

Pré-requisitos: cursar graduação, tecnólogo ou técnico; conclusão do curso entre dezembro/2022 e dezembro/2023; ter mobilidade para a cidade de São Paulo, eventualmente, e vontade de fazer parte de um ambiente com uma cultura forte de desafios, aprendizado e colaboração.

Benefícios: Bolsa-auxílio competitiva,vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida, convênio medicamento, gympass, aulas on-line de yoga /mindfullness e alongamento, desconto nos produtos do Zé Delivery, Chopp Brahma Express e Empório da Cerveja, Trilha de Desenvolvimento estruturada, aulas de inglês, biblioteca personalizada, entre outros benefícios.