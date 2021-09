MPDFT amplia seleção e abre prazo para convênio com faculdades

E EuEstudante

(crédito: REPRODUÇÃO)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu prazo, até 5 de outubro, para as instituições de ensino superior interessadas em celebrar convênio de estágio. Apenas os alunos de graduação das faculdades conveniadas poderão concorrer a uma vaga de estágio na instituição. O novo processo seletivo 2020/2021 incluirá vagas para alunos dos cursos de arquivologia, direito, informática, contabilidade, comunicação, psicologia e serviço social. Também serão selecionados estudantes dos cursos de pós-graduação nas áreas de geologia e engenharia Ambiental.



Instituições interessadas devem encaminhar os documentos solicitados no edital para o email: estagio@mpdft.mp.br ou por meio de ofício para a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP): Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, Ed. Sede do MPDFT, Sala 502 – CEP: 70091-900.

Em virtude das restrições impostas pela pandemia, o MPDFT optou pela realização de processo seletivo na modalidade virtual e decidiu pela inclusão de vagas para estudantes dos cursos de arquivologia, contabilidade, comunicação, psicologia e serviço Social, além dos cursos de direito e informática já previstos no edital lançado no último ano. Outra novidade é a inclusão de vagas para pós-graduandos em Geologia e Engenharia Ambiental.

Como não foram realizadas provas em 2020 para a contratação de estagiários de nível superior, caso haja interesse, os alunos inscritos no ano passado deverão se candidatar novamente para o processo seletivo que será realizado na modalidade virtual pela Universidade Patativa do Assaré. A instituição venceu o procedimento licitatório para a realização do certame. O novo edital, com detalhes sobre o processo seletivo, será publicado em breve.

Mais informações: 3343-9993 / 3343-9134 / 3343-9996