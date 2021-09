Grupo Nitro abre inscrições para Programa de Trainee 2022

E EuEstudante

(crédito: Nitro/Divulgação)

O Grupo Nitro, fabricante de especialidades químicas e insumos para o agronegócio, abre inscrições para o Programa de Trainee 2022. Podem participar estudantes formandos em 2021 ou formados a partir de dezembro de 2019, as vagas são para atuar em diferentes áreas da empresa, na unidade de São Paulo.

A inscrição e as etapas de avaliação, após a seleção dos currículos que atendam os pré-requisitos, serão feitas on-line. São cinco fases até a divulgação dos aprovados. Além do salário compatível com o mercado atual, a empresa oferece plano de desenvolvimento de carreira, assistência médica e odontológica, plano de previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida em grupo, vale alimentação ou refeição, estacionamento, Programa PAE (apoio social, psicológico. jurídico e financeiro) e centro de lazer (academia, quadra poliesportiva).

Os primeiros seis meses do programa oferecem uma integração, composta de job rotation nas áreas e unidades de negócios, encontros com a liderança, atividades nas áreas e treinamentos para proporcionar um amplo conhecimento da cultura, valores e negócios da empresa. As inscrições vão até 21 de outubro e podem ser feitas no site do programa.