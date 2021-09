Escritório de advocacia abre vagas de trainee para formandos

E EuEstudante

(crédito: Vernalha Pereira/Divulgação)

O Vernalha Pereira abre inscrições para o Programa Trainee 2021 para formandos em direito com conclusão do curso prevista entre junho e dezembro de 2023. Jovens talentos terão oportunidade de integrar as áreas de atuação do escritório, além de contribuir com novas ideias.

O processo seletivo será todo on-line e conta com duas etapas em formato gamification. Na primeira fase, o trainee passa pelo job rotation, que consiste na rotação do trainee por diversas áreas de concentração do escritório. O objetivo é identificar as áreas de maior afinidade, além de desenvolver um pensamento interdisciplinar, capacitando-os a participar de projetos que demandem mais de uma área de conhecimento.

Na segunda fase, ao fim do período do job rotation, o escritório selecionará os acadêmicos permanecerão para a etapa de knowledge¹, conforme as avaliações realizadas nos departamentos durante o primeiro ano. Esta segunda etapa do programa consiste na imersão do trainee na área de concentração mais adequada ao seu perfil, cujo objetivo é aprimorar e aprofundar seus conhecimentos específicos.

Para se inscrever, o candidato deve atender os pré-requisitos: cursar graduação em direito; conclusão do curso prevista entre junho e dezembro de 2023; disponibilidade para estagiar seis horas por dia; conhecimentos em Pacote Office; boa escrita e domínio da língua portuguesa; pretensão de seguir carreira na advocacia corporativa de alta performance e é desejável inglês intermediário.

Além da bolsa-auxílio mensal de R$ 2.800 no primeiro ano e R$ 3.600 no segundo ano de programa, a empresa também oferece vale-refeição em cartão flexível Flash, auxílio-transporte ou estacionamento, auxílio home office em cartão flexível Flash, programa Gympass e bolsa educação anual para participação de cursos e eventos que contribuam para o desenvolvimento do trainee.

As inscrições para o programa terminam em 17 de outubro, informações completas no site.