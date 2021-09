Multinacional abre 17 vagas no Programa de Estágio 2022

CB Correio Braziliense

A empresa multinacional Grupo Reckitt, voltada para bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, abre inscrições para o Programa de Estágio 2022. Serão ofertadas 17 vagas no estado de São Paulo em sete áreas diferentes da empresa. São elas: marketing, finanças, regulatórios, manufatura, trade marketing, qualidade e recursos humanos. Para participar, é necessário que o candidato esteja matriculado em um curso de ensino superior bacharelado, licenciatura ou tecnólogo correlacionado com as áreas disponíveis e tenha formação prevista entre julho de 2023 e dezembro de 2024.



No Programa de Estágio Grupo Reckitt 2022, conhecimento da língua inglesa não é obrigatório, mas desejável. Não há limitações de elegibilidade e é preciso ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Entre os benefícios, o Grupo Reckitt oferece bolsa-auxílio de R$ 2.000 vale-refeição ou refeitório, vale-transporte, recesso remunerado, seguro de vida, treinamento e desenvolvimento, academia ou Gympass, assistência médica e odontológica.



Em decorrência dos avanços da vacinação contra a covid-19 no estado de São Paulo, os colaboradores administrativos do Grupo Reckitt estão retornando para os escritórios aos poucos, de forma voluntária, seguindo protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. No entanto, os estagiários permanecem em regime home-office nesse primeiro momento.



As inscrições para o segundo ciclo do Programa de Estágio 2021 do Grupo Reckitt iniciaram em 16/9 e vão até o dia 15/10. Nos meses de outubro e novembro ocorrem as dinâmicas com o RH e gestores da empresa. A contratação está prevista para janeiro de 2022. Para participar do processo seletivo, basta acessar o site: https://99jobs.com/grupo-reckitt/jobs/160892-programa-de-estagio-grupo-reckitt-2022



Para Gisele Jakociuk, diretora de recursos humanos da Reckitt Health & Nutrition Comercial, divisão de saúde e nutrição da empresa, o ambiente de aprendizado que a companhia oferece faz a diferença. "No início do programa, 100% deles participam de uma imersão no Grupo Reckitt, em que são apresentadas diversas informações sobre a nossa história, marcas, cultura e áreas do negócio. Além disso, os novos estagiários possuem um padrinho de integração que dá todo o apoio nessa jornada. Todos os estagiários têm a oportunidade de desenvolver projetos próximos às lideranças, expressar suas individualidades e contribuir ativamente com nossos times", ressalta a executiva.



Os estagiários contam com um plano de desenvolvimento estruturado com feedbacks, avaliações de desempenho, treinamentos e discussões sobre carreira com gestores de diversas áreas que contribuem para o desempenho pessoal e profissional.



O Grupo Reckitt está por trás de algumas das marcas de consumo mais amadas e confiáveis do mundo. Com um ambiente dinâmico, todos(as) os(as) colaboradores(as) têm a liberdade para fazer a diferença em seus trabalhos diariamente, com uma carreira com propósito. O Programa de Estágio reforça a "Liberdade para crescer sendo você", proposta de valor que a companhia oferece aos seus colaboradores, um ambiente em que todos podem propor ideias e contribuir de acordo com suas vivências.