Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do EDP Trainee Program

(crédito: Divulgação/EDP)

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do EDP Trainee Program. Ao fim do programa, os trainees selecionados podem integrar o quadro de colaboradores da companhia. As candidaturas podem ser feitas até 24 de outubro pelo site da EDP.

Baseada no mote “Go Ahead”, a 6ª edição do EDP Trainee Program procura atrair e desenvolver diferentes perfis, assumindo a diversidade como fonte de riqueza e potencializadora da inovação organizacional, onde todos dispõem de espaço para reforçar as suas competências e compartilhar experiências.

Para o processo de seleção, os candidatos podem ser oriundos de diversas áreas de formação e qualquer parte do mundo. Um dos requisitos para concorrer às oportunidades envolve o domínio da língua inglesa.

Após o processo de seleção, os trainees passarão pela fase de onboarding em fevereiro de 2022, com duração de um mês, e duas rotações por diferentes áreas de negócio, geografias ou empresas do grupo EDP, num total de seis meses. Em setembro de 2022, os trainees terão a possibilidade de integrar os quadros da Empresa em Portugal ou em um dos outros 21 países em que a EDP está presente.

Sobre a EDP no Brasil

Presente há mais de 20 anos no país, a EDP tem, em seus quadros, mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados. A Companhia tem negócios em geração, transmissão, e soluções em serviços de energia voltados ao mercado B2B, como geração solar, mobilidade elétrica e mercado livre de energia.

As inscrições para o programa vão até 24 de outubro, no site da EDP.