Siemens abre Inscrições para Programa de Desenvolvimento de Talentos

CB Correio Braziliense

(crédito: divulgação Siemens)

A empresa Siemens, focada em tecnologia, está com inscrições abertas até 30 de setembro para mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT). No total, serão 55 vagas para atuar nas unidades da companhia nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Curitiba e Belo Horizonte. E o início para o começo do estágio está previsto para janeiro de 2022. Os estagiários selecionados terão benefícios de vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistências odontológica e médica, fretado, estacionamento e uma bolsa auxílio com valor acima da média do mercado.



A iniciativa integra a estratégia da Siemens em desenvolver profissionais voltados para as áreas de tecnologia e inovação, tendo como objetivo a geração de negócios sustentáveis nos setores de Infraestrutura e Indústria. Os jovens também terão conhecimento sobre o DiverSifica, programa de inclusão do Grupo Siemens, além de ter a oportunidade de atuar como líder voluntário em projetos dentro da iniciativa de Responsabilidade Social.



Há cinco anos, Natália Cuevas Rodrigues Marques participou do PDT e foi efetivada. A engenheira de desenvolvimento de negócios de smart infrastructure da Siemens atuou como trainee e trabalhou em diferentes setores da empresa. Para ela, o PDT se diferencia por facilitar o acesso dos participantes a todas as estruturas da empresa. “O programa é dinâmico e tive a oportunidade de participar de treinamentos que me mostraram diversas realidades. Existe um firme propósito de inserir o candidato dentro de um plano de carreira consistente”, diz a profissional.



Os jovens interessados em fazer a inscrição devem ter o nível de inglês intermediário, disponibilidade de seis horas diárias para estagiar e estar cursando qualquer curso bacharel, licenciatura ou tecnólogo. Além de formação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. O processo seletivo é intermediado pela empresa 99Jobs, e terá três etapas: inscrições e testes; avaliação em vídeo com um desafio; e dinâmica online com entrevistas. A comunicação com os aprovados será realizada entre os meses de outubro e novembro. Inscrições pelo link https://bit.ly/3kW0RkT.



“Eu contrato candidatos do programa com mentes inovadoras, empreendedoras e empáticas. Sinto-me como um mentor”, diz Jader Marçal de Brito, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Digital Industries. Para ele, que faz parte da empresa há 10 anos, o PDT reforça a missão da companhia de se manter alinhada com o futuro do trabalho.