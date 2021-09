Empresa de mineração está com inscrições abertas para o programa de estágio

E EuEstudante

(crédito: Sotreq/Divulgação)

O Grupo Sotreq está com inscrições abertas para o Programa de Estágio das Empresas do Grupo Sotreq 2022. As vagas são para três empresas do grupo, sendo a própria Sotreq, com atuação nos segmentos de mineração, construção, pavimentação, petróleo e marítimo, energia, florestal e agrícola; a Somov, Marketplace para compra de peças para equipamentos; e a Soimpex, voltada para a gestão de importação e exportação de produtos, além de logística e armazenagem.

As vagas são para as cidades de Belém (PA), Contagem (MG), Goiânia (GO), Jaboatão (PE), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Serra (ES), São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), Sumaré (SP), Fortaleza (CE), Teresina (PI), Uberlândia (MG) e Campo novo do Parecis (MT).

Podem se inscrever no processo de seleção os universitários que vão se formar até dezembro de 2023 nos seguintes cursos de engenharias (mecânica, mecatrônica, produção, automação, mecatrônica, elétrica, eletrônica, produção, civil); Administração; agronomia; matemática; estatística; contabilidade; ciências contábeis; tecnologia da informação e dados; sistemas de informações; marketing, design; publicidade e propaganda; comunicação social; logística; jornalismo, relações públicas; contabilidade; matemática; estatística; comunicação social; psicologia; pedagogia e análise de sistemas.

Estudantes interessados em participar precisam ter disponibilidade para cumprir carga horária de 30 horas semanais, habilidade com o Pacote Office e inglês em nível intermediário ou superior. A empresa oferece bolsa-auxílio, refeição, vale-transporte, seguro-saúde e seguro de vida.

Depois de se inscrever no site do programa, o estudante passará pelas seguintes etapas do processo de seleção: entrevista, painel com o gestor, entrega de documentos e admissão para o início do estágio, previsto para fevereiro de 2022.