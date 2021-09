HDI Seguros tem vagas abertas para programa de aprendiz

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A HDI Seguros está com 13 vagas abertas para o seu Programa de Aprendiz. O Programa Jovem Aprendiz da HDI Seguros tem o objetivo apoiar os profissionais que estão no início da sua carreira, fornecendo um espaço recheado de desafios, possibilitando desenvolvimento profissional e pessoal.

Os interessados devem inscrever-se até 4 de outubro. O programa, que prioriza jovens em situação de vulnerabilidade social e da rede pública de ensino, procura candidatos com ensino médio cursando ou completo, tenham idade entre 17 e 22 anos e conhecimento em pacote Office.

Entre os benefícios oferecidos pela HDI Seguros, estão seguro saúde, assistência odontológica, Gympass, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, folga no aniversário, desconto nos produtos HDI, auxílios casamento, natalidade e creche, seguro de vida e dress code flexível.

A iniciativa tem oportunidades em São Paulo (SP), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Uberlândia (MG), Ribeirão Preto (SP), Novo Hamburgo (RS), Salvador (SP) e Joinville (SC). Os selecionados poderão atuar nas áreas jurídica, de sinistros e filiais da seguradora.

A companhia busca pessoas criativas, com interesse por novas soluções e formas de trabalhar. Os interessados devem se inscrever no site do programa.