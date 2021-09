Ford abre inscrições para o Programa de Estágio 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: foto ilustrativa)

A Ford abriu as inscrições do Programa de Estágio 2022, para estudantes interessados em estagiar nas unidades da empresa em Camaçari e Salvador (BA), e São Paulo e Tatuí (SP). Para se inscreverem às vagas, os candidatos devem estar cursando a partir do antepenúltimo ano de graduação e matriculados no período noturno.



O foco da empresa é projetar, fabricar, comercializar e oferecer serviços a uma linha completa de veículos de passageiros e comerciais conectados e cada vez mais eletrificados: picapes, utilitários, vans e carros da Ford e veículos de luxo. As vagas são para as áreas de negócios (finanças, engenharia, comunicação, recursos humanos, jurídico e compras), de produto (manufatura, desenvolvimento de produto e regulamentações) e tecnologia e experiência do consumidor (TI, serviço ao cliente, marketing & vendas). Os selecionados poderão ficar na empresa por um período mínimo de seis meses a, no máximo, dois anos, com uma jornada diária de seis horas.



"Estamos em busca de estudantes que participem ativamente em nosso processo de transformação, que tenham afinidade com a marca e paixão por tecnologia, mobilidade e inovação", diz Juliana Diament, supervisora de Novos talentos, diversidade e inclusão da Ford. "Oferecemos muitas oportunidades de aprendizado contínuo e um ambiente fértil para a inovação e criatividade, em equipes diversas e muito antenadas", explica.



As inscrições podem ser feitas até 6 de outubro no site da Ford, no link https://www.ford.com.br/sobre-a-ford/programa-de-estagio/. O processo seletivo inclui testes de conhecimentos, dinâmica de grupo, entrevista com RH e liderança das respectivas áreas. A bolsa tem valor compatível com o mercado e os benefícios incluem Gympass (serviço de assinatura para academias), seguro de vida, auxílio de alimentação e transporte. O Programa de Estágio da Ford faz parte da busca de novos talentos para participar do movimento de transformação da empresa, oferecendo oportunidades e ferramentas para o aprendizado e espaço para novas ideias.