TIM abre vagas para o Programa Jovem Aprendiz 2021

(crédito: TIM/Divulgação)

A TIM está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz, que seleciona jovens de 16 a 21 anos para uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. São 57 vagas em todo o país e metade das vagas é destinada a pessoas negras. Pessoas com deficiência de todas as idades também podem participar do processo seletivo.

O objetivo do programa é promover a inclusão social de jovens por meio do primeiro emprego, oferecendo capacitação profissional e acompanhamento e desenvolvendo competências necessárias para o mundo do trabalho. Não são exigidas experiências anteriores no processo de seleção, que valoriza características como criatividade, empatia, colaboração, proatividade e mente aberta. Podem se inscrever pessoas que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Médio.

As oportunidades são para lojas e áreas administrativas da empresa. Os candidatos aprovadas terão um contrato com duração de 15 meses, com carga horária de seis horas, e há possibilidades de efetivação. Além da bolsa-auxílio, são oferecidos um smartphone com chip de dados e voz e benefícios como vales para alimentação, refeição e transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-funeral, participação no programa de convênios da TIM e folga no dia do aniversário.

As inscrições vão até 8 de outubro e podem ser feitas pelo link.