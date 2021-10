VLI abre 50 vagas para estágio em 10 estados

E EuEstudante

(crédito: divulgação VLI)

A companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, VLI, abriu nesta segunda-feira (4), as inscrições para seu Programa de Estágio 2022. São 50 vagas para todos os estados onde a empresa funciona, sendo Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Sergipe e Ceará. Os interessados têm até 8/11 para se inscreverem, pelo site https://www.vli-logística.com.br/carreiras, e o processo seletivo será totalmente digital.



Para se candidatar, é preciso estar cursando a partir do 3º período de qualquer curso de bacharelado e licenciatura e ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias. O contrato de estágio tem duração de um ano, podendo ser renovado por mais um ano. Os selecionados terão como benefícios: vale-refeição, para as unidades onde não há refeitório; vale-transporte e/ou ônibus fretado, dependendo da localização em que irá trabalhar; assistência médica e odontológica; Gympass; cesta de Natal; seguro de vida; além de rede de descontos em lojas, restaurantes, salões e outros.



A supervisora de atração e seleção da VLI, Kenya Consceição, explica que a entrada dos jovens é a chance que a companhia tem para formar profissionais para seu negócio. “Eles oxigenam a empresa que, por sua vez, traz uma mão de obra diferenciada e tem a chance de construir novos gestores e líderes”, ressalta. Kenya também reforça as oportunidades para falta de emprego: “Há o papel social de gerar emprego e renda, principalmente em um momento em que muitas empresas não estão contratando. Damos oportunidades para que as pessoas possam se inserir no mercado de trabalho, iniciando a carreira em uma grande companhia”, diz.



Para a supervisora, há uma demanda significativa para o programa de estágio da VLI. “Existe, no imaginário dos estudantes, a questão do próprio trem e dos valores que a empresa prega. Querem sair da faculdade estagiando em uma grande companhia, com a possibilidade de ser efetivado. Há estagiários que, às vezes, não passam no primeiro processo seletivo, mas o desejo de trabalhar na VLI faz com que persistam. Temos um bom relacionamento com as universidades. Vamos até lá, conversamos com eles e levamos a marca forte da VLI. Eles insistem até conseguirem a vaga. Tem estagiários que, ao formar, tentam o processo para trainee. Querem fazer parte da empresa”, observa Kenya.