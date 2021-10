CBMM abre inscrições para Programa de Trainee 2022

E EuEstudante

(crédito: foto ilustrativa/ CBMM)

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração abriu nesta segunda (4) as inscrições para o Programa de Trainee 2022 da CBMM, empresa líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio. Interessados podem se candidatar às vagas até o dia 2/11 no site cbmm.across.jobs.

As vagas são para profissionais formados nas áreas de engenharia, matemática, física, química, estatística e economia. A iniciativa selecionará jovens talentos para um ciclo de desenvolvimento fast-track com duração de um ano, com foco em aprimorar capacidades de liderança, gestão e inovação.

Para o gerente de estratégia e novos negócios da CBMM, Rodrigo Amado, desde que foi fundada, “a companhia é uma impulsionadora de novas descobertas por meio da tecnologia e da inovação. Por isso, moldamos um programa especialmente voltado a mentes criativas, conectadas com o futuro e com potencial de liderar movimentos de melhoria contínua", diz.

"Buscamos por pessoas apaixonadas, engajadas e que queiram contribuir, de fato, com as transformações esperadas pela companhia para os próximos anos", continua Rodrigo.

O grande diferencial do Programa de Trainee da CBMM será o desenvolvimento de jovens talentos a partir de suas competências de destaque. A ideia é olhar para cada trainee de forma individualizada, alavancando seu potencial nas áreas específicas de atuação.

Para isso, os selecionados estarão em contato constante com os gestores da companhia, construindo uma intensa jornada de empoderamento e aprendizado ao longo do Programa.