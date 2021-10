MPDFT abre seleção para formação de cadastro de reserva para estagiários

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Começam, nesta segunda-feira (11) as inscrições do processo seletivo para formação de cadastro de reserva para estagiário de nível superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições conveniadas com o MPDFT. Para realizar inscrição no processo seletivo, o candidato deverá acessar o site www.universidadepatativa.com.br, campo “Concursos em andamento”, localizar o processo seletivo do MPDFT e realizar o cadastro.

O processo seletivo é destinado a alunos dos cursos de arquivologia, direito, informática, contabilidade, comunicação, psicologia e serviçosocial. Também serão selecionados estudantes de cursos de pós-graduação nas áreas de Geologia e Engenharia Ambiental.

Para ingressar no programa de estágio, o estudante deverá ter concluído, no ato da convocação, 40% da carga horária ou dos créditos do curso, independentemente do semestre em que esteja formalmente matriculado.

O estágio tem jornada de 20 horas semanais, com bolsa-auxílio no valor de R$ 850 para graduação e R$ 1.700 para pós-graduação. Há, ainda, auxílio-transporte de R$ 7 por dia trabalhado, seguro contra acidentes pessoais e recesso de 30 dias sempre que o período de duração do estágio for igual ou superior a um ano.

Inscrições

Serão reservadas 10% das vagas ao sistema de cotas para minorias étnico-raciais, outros 10% às pessoas com deficiência e 30% ao sistema de cotas para negros. Os interessados deverão informar que desejam concorrer a essas vagas no ato da inscrição.

Depois de efetuada a inscrição, o candidato deverá enviar para o e-mail selecaompdft@universidadepatativa.com.br os seguintes documentos em formato PDF: comprovante de inscrição; cópia de RG e CPF; declaração da instituição de ensino expedida a partir de 1º de outubro de 2021; se pessoa com deficiência, laudo médico conforme o edital; e se participante do sistema de cotas, termo de adesão conforme o edital.O assunto do e-mail deve ser o processo seletivo e o nome do candidato. Por exemplo: “Processo Seletivo MPDFT - Maria da Silva”.

*Com informações do MPDFT