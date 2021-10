Instituto Fecomércio (IF) oferece 159 vagas de jovem aprendiz e estágio

E EuEstudante

Esclarecimento

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo IF. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato:

O instituto está atendendo apenas a distância. O antedimento presencial é apenas para emissão de contratos. É preciso agendar horário. Telefone: (61) 3962-2023. E-mail: acompanhamento.if@institutofecomerciodf.com.br. Site: Endereço: Endereço: SCS, Quadra 6, Edifício Newton Rossi, 2º andar. No horário de atendimento de 8h às 17h e voltamos a atender normal presencialmente, somente as aulas estão sendo online.

JOVEM APRENDIZ

Cód.: JA 348/ Vaga: 1/ Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior/ Salário: R$ 774,99 + AT/ Horário: a combinar/ Park Way/ Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: JA 348

Cód.: JA 347/ Vaga: 1/ Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior/ Salário: R$ 598,95 + AT/ Horário: 7h às 11h / Lago Norte/ Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: JA 347



Cód.: JA 346/ Vaga: 1/ Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior/ Salário: R$ 516,88 + AT/ Horário: 8h às 12h / Guará II/ Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: JA 346



Cód.: JA 345/ Vaga: 1/ Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior/ Salário: R$ 515 + AT/ Horário: 14h às 18h / Aeroporto/ Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: JA 345



Cód.: JA 344/ Vagas: 2/ Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior/ Salário: R$ 550 + AT/ Horário: 8h às 12h ou 13h30 às 17h30. Saan/ Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: JA 344



Cód.: JA 343/ Vaga: 1/ Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior/ Salário: R$ 625,29 + AT/ Horário: 8h às 12h / Noroeste/ Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: JA 343



Cód.: JA 342/ Vagas: 9/ Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior/ Salário: R$ 516 + AT + AR/ Horário: 14h às 18h / Gama/ Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: JA 342



Cód.: JA 341/ Vagas: 5/ Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio sem ter vínculo com ensino superior/ Salário: R$ 516 + AT + AR/ Horário: 8h às 12h / Gama/ Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: JA 341



ESTÁGIO

NÍVEL MÉDIO

Cód.: 820530/ Vaga: 1. Ano.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 650 + AT/ Horário: a combinar/ Águas Claras/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 820530



Cód.: 167330/ Vaga: 1. Ano.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 550 + AT/ Horário: 7h30 às 13h30. Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 167330



Cód.: 419202/ Vagas: 4. Ano.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 520,50 + AT/ Horário: a combinar/ Ceilândia/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 419202



Cód.: 413113/ Vagas: 4. Ano.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 520,50 + AT/ Horário: 14h às 19h / Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 413113



Cód.: 942968/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 14h30 às 20h30. Águas Claras/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 942968



Cód.: 702189/ Vagas: 6. Ano.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 550 + AT/ Horário: 8h às 13h / Sig/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 702189



Cód.: 824446/ Vaga: 1. Ano.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: 10h às 16h / Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 824446



Cód.: 823453/ Vagas: 2. Ano.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 520 + AT/ Horário: 8h às 14h / Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 823453



Cód.: 414145/ Vaga: 1/ Ano: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: 14h às 18h / Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 414145



Cód.: 416866/ Vagas: 10/ Ano: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 584 + AT/ Horário: a combinar/ Núcleo Bandeirante/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 416866



Cód.: 822258/ Vagas: 4/ Ano: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 450 + AT/ Horário: a combinar/ Ceilândia/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 822258



Cód.: 120143/ Vaga: 1/ Ano: a partir do 4º/ Bolsa: R$ 750 + AT/ Horário: 9h às 14h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 120143



Cód.: 828708/ Vagas: 3. Ano.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: a combinar/ Ceilândia/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 828708



CURSOS TÉCNICOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 822794/ Vagas: 5/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 850 + AT/ Horário: a combinar/ Riacho Fundo I/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 822794



Cód.: 414103/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: a combinar/ Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 414103



Cód.: 942968/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 14h30 às 20h30. Águas Claras/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 942968



TÉCNICO EM ESTÉTICA

Cód.: 820570/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 820570



TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Cód.: 418566/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 500 + AT/ Horário: 14h às 20h / Taguatinga Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 418566



TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Cód.: 411814/ Vagas: 2/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 700+ AT/ Horário: 9h às 16h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 411814



Cód.: 160315/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: 12h às 17h / Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 160315



TÉCNICO EM SECRETARIADO

Cód.: 413874/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 805 + AT/ Horário: 14h às 20h / Setor de Habitações Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 413874



TÉCNICO EM VESTUÁRIO

Cód.: 188007/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 900 + AT/ Horário: 11h às 17h / Águas Claras/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 188007



CURSOS SUPERIORES

ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 824475/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 1164 + AT/ Horário: 12h às 18h / Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 824475



Cód.: 165931/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 8h às 14h / Guará II/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 165931



Cód.: 822794/ Vagas: 5/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 850 + AT/ Horário: a combinar/ Riacho Fundo I/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 822794



Cód.: 413874/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 805 + AT/ Horário: 14h às 20h / Setor de Habitações Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 413874



Cód.: 417375/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 800 + AT/ Horário: 13h às 18h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 417375



Cód.: 829661/ Vagas: 4/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 800+ AT/ Horário: 13h às 19h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 829661



Cód.: 410702/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 410702



Cód.: 411926/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 2864



Cód.: 828709/ Vagas: 2/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 800 + AT/ Horário: 9h às 15h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 828709



Cód.: 820175/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 800 + AT/ Horário: 11h às 17h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 820175



Cód.: 416322/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 13h às 18h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 416322



Cód.: 825987/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 950+ AT/ Horário: a combinar/ Taguatinga/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 825987



Cód.: 417339/ Vagas: 5/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 750 + AT/ Horário: 8h às 14h / Samambaia/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 417339



ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Cód.: 411814/ Vagas: 2/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 700+ AT/ Horário: 9h às 16h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 411814



ARQUIVOLOGIA

Cód.: 822687/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 1164 + AT/ Horário: 12h às 18h / Guará / Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 822687



CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Cód.: 821189/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 850 + AT/ Horário: 8h às 14h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 821189



Cód.: 417375/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 800 + AT/ Horário: 8h às 13h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 417375



Cód.: 414658/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 800 + AT/ Horário: 8h às 13h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 414658



Cód.: 411926/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 411926



Cód.: 416322/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 8h às 13h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 416322



LM MAGALHÃES – FEMININO – SETOR: CONTABILIDADE - RAYANE

Cód.: 411168/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 900 + AT/ Horário: 8h às 15h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 411168



DESIGNER DE INTERIORES

Cód.: 160259/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 9h às 15h / Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 160259



DESIGNER GRÁFICO

Cód.: 414761/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: a combinar/ Sobradinho/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 414761



DIREITO

Cód.: 165097/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 6º/ Bolsa: R$ 1000 + AT/ Horário: 8h às 14h / Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 165097



EDUCAÇÃO FÍSICA

Cód.: 161383/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 600+ AT/ Horário: 13h30 às 18h30. Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 161383



Cód.: 077009/ Vagas: 2/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 650+ AT/ Horário: 17h às 21h / Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 077009



ENFERMAGEM

Cód.: 828350/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 7º/ Bolsa: R$ 700+ AT/ Horário: a combinar/ Sudoeste/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 828350



ENGENHARIA CIVIL

Cód.: 828604/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 5º/ Bolsa: R$ 800+ AT/ Horário: 13h às 18h / Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 828604



ENGENHARIA ELÉTRICA

Cód.: 414988/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 4º/ Bolsa: R$ 1.074 + AT/ Horário: 14h às 18h / Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 414988



FARMÁCIA

Cód.: 418685/ Vagas: 1/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 750 + AT/ Horário: a combinar/ Taguatinga I/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 418685



GESTÃO PÚBLICA

Cód.: 822794/ Vagas: 5/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 850 + AT/ Horário: a combinar/ Riacho Fundo I/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 822794



JORNALISMO

Cód.: 418289/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 4º/ Bolsa: R$ 800 + AT/ Horário: 13h às 18h / Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 418289



Cód.: 823604/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 776 + AT/ Horário: 14h às 18h / Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 823604



Cód.: 826719/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 1074 + AT/ Horário: 8h30 às 12h30. Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 826719



LETRAS INGLÊS

Cód.: 935009/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 3º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 9h30 às 15h30. Setor de Habitações Individuais Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 935009



LOGÍSTICA

Cód.: 411926/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 411926



MARKETING

Cód.: 165433/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 900 + AT/ Horário: a combinar/ Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 165433



Cód.: 828536/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 4º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 13h às 18h / Núcleo Bandeirante/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 828536



Cód.: 060516/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 5º/ Bolsa: R$ 1000 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 060516



Cód.: 829346/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 829346



PEDAGOGIA

Cód.: 828933/ Vagas: 6/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 650 + AT/ Horário: a combinar/ Park Way/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 828933



Cód.: 417689/ Vagas: 2/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 678 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 417689



PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Cód.: 415791/ Vagas: 2/ Sem.: a partir do 6º/ Bolsa: R$ 750 + AT/ Horário: 12h às 18h / Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 415791



Cód.: 168135/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 12h às 18h / Taguatinga/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 168135



Cód.: 060516/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 5º/ Bolsa: R$ 1000 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 060516



Cód.: 168199/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 4º/ Bolsa: R$ 600 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 168199



Cód.: 821154/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 1.164 + AT/ Horário: 10h às 14h / Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 821154



Cód.: 828536/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 4º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 13h às 18h / Núcleo Bandeirante/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 828536



Cód.:160837/ Vagas: 2/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 8h às 14h / Guará/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 160837



RECURSOS HUMANOS

Cód.: 165931/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 700 + AT/ Horário: 8h às 14h / Guará II/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 165931



Cód.: 822794/ Vagas: 5/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 850 + AT/ Horário: a combinar/ Riacho Fundo I/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 822794



SECRETARIADO

Cód.: 824776/ Vagas: 2/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 678 + AT/ Horário: a combinar/ Asa Sul/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 824776



Cód.: 413874/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 1º/ Bolsa: R$ 805 + AT/ Horário: 14h às 20h / Setor de Habitações Norte/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 413874



VAGA PCD – CURSAR ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 829915/ Vaga: 1/ Sem.: a partir do 2º/ Bolsa: R$ 1000 + AT/ Horário: a combinar/ SIG/ Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br/Assunto: 829915