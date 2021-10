Mars abre inscrições para programas de estágio e de mentoria para jovens negros

E EuEstudante

(crédito: Alexandre Podvalny/ Reprodução)

A Mars, uma das maiores empresas alimentícias do mundo, está com inscrições abertas, até 15 de outubro, para seu Programa de Estágio 2022. Junto a ele, aberto a todos os jovens universitários do último e penúltimo ano do curso superior, o inédito Transformars oferecerá uma mentoria exclusiva para jovens candidatos negros.

Para o programa de estágio 2022 as vagas são destinadas para as áreas de compras, corporate affairs, marketing, tecnologia, jurídico, logística, manufatura, pesquisa em desenvolvimento, finanças, vendas e supply chain. Interessados poderão se inscrever no link até 15 de outubro.

Os candidatos do transforMars concorrerão às mesmas vagas, porém contarão com um programa de desenvolvimento de cinco dias e ainda poderão ganhar duas sessões de mentoria. A semana de desenvolvimento será aberta para todos os estudantes negros e levará em conta a sessões com os seguintes temas:

• Apresentação do Projeto TransforMars, Overview sobre a Mars, importância da diversidade pra Mars e depoimento dos estagiários atuais.

• Visão geral de negócios e carreira com líderes seniores.

• Conheça a metodologia ágil, scrum e design thinking, como se aplicam nas empresas e como podem ser aplicados no estágio.

• Dicas de story telling, técnicas de apresentação e networking com estagiários.

• Processo seletivo: dicas para se sair bem no processo seletivo, como preparar um CV, usar Linkedin. Como organizar melhor o dia a dia de trabalho e faculdade.

Para participar das sessões de mentoria, os interessados precisarão gravar um vídeo respondendo a seguinte pergunta: O que você sugere que as empresas façam para que os Programas de Estágio sejam mais inclusivos? Pense e dê sugestões sobre como deveriam ser os processos seletivos e programas de desenvolvimento, por exemplo. A Mars irá escolher as 10 melhores respostas e os selecionados serão elegíveis a duas sessões de mentoria sendo uma com um estagiário atual e a segunda com um associado Mars e ainda terão vaga garantida na etapa final de entrevistas com os gestores.

O processo seletivo será 100% on-line e dividido em duas etapas. A primeira é composta por entrevistas digitais on demand, onde os candidatos gravam suas respostas. A etapa foi desenhada para dar maior flexibilidade aos estudantes e avaliar as competências requeridas para cada posição. A segunda fase é uma nova entrevista com o gestor da área, incluindo apresentação de um business case. A mudança do modelo tradicional de recrutamento, que se deu por conta da pandemia, não impacta na adesão dos candidatos.