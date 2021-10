Vivo abre 750 oportunidades de estágios; há vagas para Brasília

EE Eu Estudante

(crédito: Rodrigo Eiji rodrigoeiji@msn.co)

A empresa de companhia telefônica Vivo está com as inscrições para o programa de estágio para 2022 abertas. Ao total, serão oferecidas 750 vagas para 17 cidades do Brasil. Destas 750 vagas, 50% serão reservadas para estudantes negros. As inscrições podem ser feitas até janeiro de 2022 e as admissões começarão em fevereiro e irão até abril. O contrato tem duração de até dois anos.

Os interessados em participar do programa devem estar no penúltimo ou último ano de formação, de qualquer curso, com graduação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. As inscrições podem ser feitas no link https://99jobs.com/vivo/jobs/176550-programa-de-estagio-vivo-2022?preview=true até o dia 3 de janeiro. O processo seletivo é dividido em quatro etapas, todas online.

A empresa não exigirá outros idiomas ou restrições de curso ou instituições de ensino, mas exige que os participantes sejam ágeis, responsáveis e curiosos. A carga horária diária é de quatro horas a seis horas flexíveis. O valor da bolsa auxílio é de R$ 1.900, os novos estagiários também terão direito a vale- transporte e vale-refeição, benefícios Vivo, além de smartphones, dia de folga no aniversário, descontos no teatro e mais.

O programa oferecerá aos estudantes 20 cursos de profissionalização para ajudar na carreira. Os conteúdos dos cursos de habilidades do futuro, matriz de prioridades, learning agility (agilidade de aprendizagem), e discursos serão disponibilizados em formatos de textos, vídeos, lives e podcasts.

De acordo com a companhia, o objetivo é acreditar em um mundo mais humano, conectando a vida das pessoas. Este é o maior programa de estágio já feito pela empresa, de acordo com a vice-presidente da diretoria de pessoas da Vivo, Niva Ribeiro, a ideia é ser uma referência para quem deseja iniciar uma carreira. “Tivemos 77% de efetivação em diversas áreas dos estagiários que entraram na edição anterior. Trabalhamos para aumentar ainda mais esse número”, comenta Niva.

As vagas serão para as cidades de Recife (PE), Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campinas (SP), Caxias (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Londrina (PR), Osasco (SP), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Uberlândia (MG) e Vitória (ES).