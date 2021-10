Banco abre processo seletivo de estágio em São Paulo

E EuEstudante

(crédito: Banco Pan/Divulgação.)

O Banco Pan está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. As vagas são para São Paulo e os candidatos devem estar no segundo período da graduação e com disponibilidade para trabalhar no mínimo um ano. As inscrições vão até 31 de outubro.

O programa é elegível para estudantes das áreas de: engenharia, direito, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo, design, psicologia, administração, física, matemática, matemática computacional, matemática aplicada, estatística, administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências do consumo, comércio exterior, economia, controladoria, relações internacionais. O estágio é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Após o período de inscrição, o processo seletivo inclui testes on-line, dinâmica em grupo e entrevista com a liderança. Os estudantes selecionados iniciam o estágio em fevereiro de 2022. Os estagiários do programa de 2021 passaram por treinamentos sobre Criatividade e Inovação; Organização no Home Office, Comunicação e Gestão de Tempo.

Para saber mais informações, acesse o site do programa.