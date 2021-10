Ciee inicia inscrições para o programa de estágio técnico

MA Maryanna Aguiar*

(crédito: REPRODUÇÃO)

Estão abertas as inscrições para o Rota Escola 2022, programa de estágio técnico da Otis. As 51 vagas são destinadas para os seguintes cursos técnicos: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, mecânica ou automação, e áreas correlatas.

As inscrições podem ser realizadas no link https://portal.ciee.org.br/empresas/otis-programa-rota-escola/ até 31 de dezembro. Podem participar estudantes do período noturno, a partir dos 18 anos, com formação prevista entre dezembro de 2022 a dezembro de 2023. O programa oferece bolsa-auxílio, assistência médica, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte.



As oportunidades estão distribuídas nas seguintes cidades: São Paulo, ABC, Belo Horizonte, Niterói, Rio de Janeiro, Vitória, Belém, Brasília, Fortaleza, Goiânia, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Curitiba, Florianópolis, Itajaí, Londrina, Porto Alegre, Ribeirão Preto e Santos.

Diversidade

A Otis quer aumentar o número de mulheres no campo, bem como nos cargos executivos, para isso, apoia a inclusão e diversidade nos processos seletivos. Apenas em 2021, 40% das contratações foram de mulheres. Além deste público, a empresa está aberta para profissionais de todas as etnias e orientação sexual.

Chances de efetivação

Além da questão da inclusão, o programa tem como objetivo efetivar os estagiários. Desde a primeira edição, o Programa Rota Escola mantém os índices de efetivação superiores a 80%, o que torna o programa ainda mais atrativo devido suas grandes chances de desenvolvimento de carreira.