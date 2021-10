A Embaixada dos EUA anunciou os candidatos ao Programa de Bolsas YLAI 2022

(crédito: REPRODUÇÃO)

A Embaixadae Consuladosdos Estados Unidos no Brasil anunciaram os nomes dos 20?ovens empreendedores e líderes empresariais brasileiros selecionados para participarda sexta edição do Programa de Bolsas "Iniciativa Jovens Líderes das Américas”?(YLAI) de 2022?– programa patrocinado pelo Departamento de Estado dos EUA. Para esta edição de 2022, o programa será realizado de modo híbrido, com o componente virtual entre janeiro e maio de 2022 e presencial de 10 de junho a 16 de julho de 2022, e reunirá 280 jovens líderes de 37 países da América Latina, Caribe e Canadá.

Durante o programa, os participantes completarão o currículo de liderança empreendedora oferecido pelo YLAI e receberão coaching de organizações anfitriãs norte-americanas por quatro semanas. Eles também terão contato com mentores e outros bolsistas para discutir os assuntos e desafios da política externa. Além disso, participarão de eventos ao vivo e atividades interculturais. O YLAI é uma experiência colaborativa e enriquecedora que combina treinamento técnico de empreendedorismo com oportunidades de desenvolvimento de liderança e networking.

Brasileiros selecionados:

- Anderson da Silva Pereira, São Paulo

- Andre Bastos Ferreira, São Paulo

- Atila Luiz Matos dos Santos, Rio de Janeiro

- Brenda Mikaelly Mendes Ferreira Mota, Piauí

- Breno Fontes, Rio Grande do Norte

- Bruna Monteiro do Nascimento, Pernambuco

- Elisa De Rooij Mansur, Rio de Janeiro

- Ernesto Ferreira Vasconcellos, Rio Grande do Sul

- Fernando Aguzzoli Peres, Rio Grande do Sul

- Georgia Karoenne Barbosa Silva, Minas Gerais

- Joao Bernardo Valentin Casali, Rio de Janeiro

- Lucas dos Santos Reis, Bahia

- Lucas Kimo Grossi, Minas Gerais

- Marco Guilherme Ferragina, São Paulo

- Michelle Pereira de Almeida, Distrito Federal

- Petrina Teixeira Santos, São Paulo

- Ramon Santana Santos, Bahia

- Renielle Goncalves de Lira, Rio de Janeiro

- Sarah Fernandes da Silva Nascimento, São Paulo

- Vitor Vannucchi Ungari, São Paulo

O programa deste ano concluirá com um fórumpresencial nos Estados Unidos em julho,desde que a situação com a Covid-19 permita que os participantes viajem para os EUA.Após a conclusão, os participantes terão novas habilidades, recursos, apoio contínuo de parceiros dos EUA e uma rede mais ampla, fortalecendo os laços comerciais entre os EUA e a América Latina, Caribe e Canadá.

O site https://ylai.state.gov/ inclui informações sobre o Programa de Bolsas Profissionais YLAI e a Rede YLAI.