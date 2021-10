Ambev abre, em Jaguariúna (SP), duas vagas para programa de estágio 50+

EE Eu Estudante

(crédito: divulgação Ambev)

A empresa de produção de bebidas Ambev, dona de marcas como Brahma, Skol e Colorado, está com inscrições abertas para mais um programa de estágio. São 12 vagas para estágio regular e duas vagas para estágio 50+, totalizando 14 vagas. As inscrições podem ser feitas até 31/10, pelo site https://ambev.gupy.io/jobs/1215398, para estágio 50+ e https://ambev.gupy.io/jobs/1236269 para o estágio regular.

As vagas são para a unidade de Jaguariúna, em São Paulo, no Centro de Serviço Compartilhado (CSC). Em ambos os programas, é necessário estar cursando o penúltimo ou o último ano da graduação de qualquer curso, ou seja, com formação prevista para até dezembro de 2023. O objetivo da empresa é promover uma maior diversidade e interação entre gerações ao longo do processo para fomentar a inovação e criatividade.

O gerente de gente e gestão do CSC da Ambev, Luis Felipe Krugel, explica o baixo número de vagas para os candidatos 50+: "O programa 50+ ainda está em uma fase piloto, por isso o número de vagas é reduzido. Apenas na Região Sudeste existem mais de 108 mil pessoas com 50 anos ou mais matriculadas em alguma universidade. Vimos aqui a chance de darmos um primeiro passo e oferecer oportunidade para fomentar a inclusão desses estudantes no mercado de trabalho e promover uma troca bacana entre as mais diversas gerações que pensam além dos rótulos assim como nós", esclarece.

Tanto no estágio regular quanto no estágio 50+, a carga horária diária é de até seis horas. Apesar de o processo seletivo ser totalmente on-line, o trabalho será feito de forma híbrida, sendo duas vezes por semana de forma presencial e três de forma remota.

Embora as vagas sejam para a unidade de Jaguariúna, a Ambev está aceitando candidatos de cidades vizinhas como Campinas, Sumaré, Indaiatuba, Hortolândia, Americana, Valinhos, Barão Geraldo, Amparo, Ouro Verde e região.

Além dos benefícios tradicionais da Ambev, como vale-alimentação, vale-transporte ou fretado, Gente 360º, ZenKlub, Gympass, seguro de vida, assistência médica e odontológica e apoio contábil, os candidatos do estágio 50+ também serão contemplados com um treinamento em Excel, Word, Power point e Power BI.