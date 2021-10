Escritório em Brasília abre vagas para estágio em direito tributário

E EuEstudante

(crédito: Christin Hume / Unsplash)

O escritório Andrade Silva Advogados está com vagas abertas para estágio na área de direito tributário. A empresa atua há mais de 22 anos com direito de negócios e conta com unidades em Brasília, Minas Gerais e São Paulo.

Os candidatos devem estar cursando do 6° ao 8° semestre de direito. O estágio será em formato híbrido, com a jornada de trabalho de 12h às 18h, de segunda a sexta-feira. A vaga é para a filial de Brasília e os interessados devem enviar o currículo e um vídeo de apresentação de até três minutos para o e-mail: elis@andradesilva.com.br, até 26 de outubro, identificando “Tributário/Andrade Silva Advogados” no campo “Assunto” do e-mail.

Para mais informações, os candidatos devem acessar o site do escritório.