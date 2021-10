CFA abre processo seletivo para estágio de nível médio e superior

E EuEstudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Conselho Federal de Administração (CFA) abre processo seletivo para contratação imediata de estagiários de nível médio e superior. Ao todo, são ofertadas quatro vagas.

As vagas são para as áreas de comunicação social: jornalismo e relações públicas, com boa escrita e conhecimento na área de social media; tecnologia: análise e desenvolvimento de sistemas ou correlato e nível médio e médio-técnico em técnico em administração, técnico em marketing, técnico em RH e outros.

Os estagiários selecionados terão jornada de seis horas, com intervalo de uma hora e meia para almoço. A bolsa-estágio é de R $1.242,61 para nível superior e de R $830,28 para nível médio. Além disso, o CFA oferece benefícios: auxílio refeição de R $1.253,76 e auxílio transporte integral.

Os interessados devem enviar os currículos até sexta-feira (22) para o e-mail: crh@cfa.org.br.