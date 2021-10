Estagiários reclamam de atraso no pagamento das bolsas

MA Mia Andrade*

(crédito: CADir-UnB/Divulgação.)

Estagiários de empresas e órgãos públicos regidos pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) denunciam o atraso na bolsa-estágio há mais de 15 dias. Segundo informações, as empresas têm repassado o valor da bolsa, porém, devido a falhas no sistema do Ciee, os estagiários estão enfdrentando atrasos no pagamento há aproximadamente dois meses.

André de Sá, estudante de direito que está estagiando na Defensoria Pública do Distrito Federal, conta que a bolsa-estágio está com atraso de uma semana. “Já tivemos esse problema antes, mas não foi algo causado diretamente pelo Ciee e que tivesse atrasado tanto assim. Nossa ordem entrou em contato com a Defensoria e eles informaram que houve uma notificação para a empresa, informando o descumprimento da cláusula contratual, porém ainda não tivemos resposta do Ciee”, explica.

Amanda Karoline (nome fictício), que faz estágio há mais de um ano no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) disse que entrou em contato com a empresa integradora mais de três vezes a respeito da situação, porém, não tem recebido nenhuma resposta concreta a respeito do caso. "Às vezes, falam que o problema é no financeiro do Ciee, outras vezes o atraso é porque minha conta é em banco digital e, por isso, demora mais, e ainda sim nada se resolve. A bolsa sempre cai no último segundo do dia certo ou dias depois”, relata.

Carolina da Costa, também estagiária do STJ, conta que mesmo entrando em contato com a empresa, ainda não obteve resposta oficial. “Eles pedem para encaminharmos nossos dados, porém não tem resultado algum. Eles falam que estão tentando resolver a todo custo, mas nem sequer enviaram um comunicado ou avisaram do que está ocorredo”, relata.

Os estudantes se reuniram em grupos no Whatsapp para tratar do assunto e criar um abaixo-assinado, cobrando resposta do Ciee. Dentro dos grupos e no próprio abaixo-assinado, os estudantes reclamam da falta de aviso prévio da situação e respostas da empresa.

“A situação só prejudica o estudante, muitos de nós dependem da bolsa para pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), outros precisam para pagar as contas, o aluguel, ajudar aos pais. Um atraso tão longo assim causa dívidas. Estamos em um momento de alta da inflação, o desemprego está afetando muito a juventude e um atraso assim é desumano”, ressalta André.

De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola, o atraso se deve a mudança no sistema de pagamentos, que visa melhorar o atendimento dos estudantes. Em nota, a entidade lamenta o transtorno e afirma que logo o sistema ficará estável novamente. A empresa pede que os estagiários que ainda não receberam entrem em contato por meio do e-mail: pagamentodebolsa@ciee.ong.br.

*Sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo