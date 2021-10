ArcelorMittal abre mais de 150 vagas para estágio

EE Eu Estudante

(crédito: ArceloMittal)

A empresa líder no mercado global de aço, ArcelorMittal, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. As vagas são para as unidades em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco. Interessados podem se inscrever no site https://oportunidades.eureca.me/oportunidade/estagio-arcelormittal#vagas até 5/11.

São mais de 150 vagas distribuídas para estudantes de cursos técnicos, que estejam matriculados e ainda não realizaram estágio curricular, e estudantes de nível superior com conclusão prevista a partir de julho de 2023. Os selecionados para estagiarem na ArcelorMittal terão, além de bolsa-auxílio, vale- refeição ou refeitório no local da atuação; vale-transporte ou transporte no local da atuação; seguro de vida; trilha de desenvolvimento para estagiários; e kit natal.

Estudantes de todo o Brasil podem se inscrever, mas as vagas disponíveis são para as cidades de Belo Horizonte (MG), Monlevade (MG), Juiz de Fora (MG), Piracicaba(SP), Barra Mansa (RJ), Resende (RJ), Serra (ES), Três Lagoas (MS) e Recife (PE). Há ainda vagas de ensino técnico abertas para todo o país. Os participantes devem ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no local escolhido.

De acordo com Silvia Hermenegildo Gomes, gerente de atração da ArcelorMittal, "esperamos que candidatos e candidatas escolham a ArcelorMittal para fazer seu mundo, já que temos diversas frentes de atuação e muitas oportunidades para iniciar uma carreira profissional."

O Programa de Estágio visa ajudar na formação dos futuros profissionais, dando a essas pessoas a oportunidade de trabalhar nos processos desenvolvidos pelas diversas áreas da empresa e exercer, na prática, os conhecimentos aprendidos nas escolas.

Um processo de desenvolvimento para todos os selecionados faz parte do programa, para gerar exposição aos desafios da atividade profissional e para preparar o jovem para seu futuro. "E lembrando que a ArcelorMittal é uma empresa que valoriza a diversidade e a inclusão. Por isso, incentivamos que mulheres, pessoas com deficiência, de diferentes raças, orientações sexuais e identidades de gênero se candidatem às vagas. Inclusive estamos com um olhar muito direcionado para aumentar, cada vez mais, a presença feminina na nossa empresa", complementa Silvia.

O processo de seleção será realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta estudantes com o mercado de trabalho integrando tecnologia e humanização ao recrutamento. A admissão dos candidatos selecionados está prevista para o início do ano de 2022, de acordo com a programação de cada unidade.