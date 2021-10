Empresa de mineração abre inscrições para estágio em Minas e São Paulo

EE Eu Estudante

Estudantes de níveis superior e técnico podem se inscrever para o Programa de Estágio Aperam 2022. A quantidade de vagas não foi informada, mas as oportunidades são para os municipios de Timóteo (MG), Belo Horizonte (MG), Capelinha (MG), Itamarandiba (MG) e São Paulo (SP). Interessados podem fazer as inscrições no site https://www7.fiemg.com.br/publicacoes-internas/estagioaperam. As inscrições são gratuitas e vão até 7/11.

As vagas são para diversos cursos superior e técnico para atuar na Aperam South America, produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbono ou na Aperam Bioenergia, produtora de carvão vegetal, tecnologia, mudas e sementes. O processo de seleção segue as diretrizes do Programa de Inclusão com Diversidade, que promove a valorização das diferenças, e todas as vagas são extensivas a pessoas com deficiência (PCD).

A Aperam South America está entre as 10 empresas brasileiras que se destacaram pela excelência em gestão de pessoas em 2020, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) in Company. Em 2021, a Aperam BioEnergia se tornou bicampeã no prêmio FIA/UOL Lugares Incríveis para Trabalhar, na categoria Agronegócio, e a Aperam South America conquistou o segundo lugar no segmento Siderurgia, Metalurgia e Mineração.

O estágio está previsto para iniciar em fevereiro de 2022 e a carga horária é de seis horas. A empresa oferece alimentação, uniforme, seguro de vida e, dependendo do local de atuação, calçados, equipamento de proteção individual, vale-transporte e assistência ambulatorial emergencial. Os contratos terão duração inicial de 11 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, e o valor da bolsa varia de acordo com o nível (técnico ou superior) e a cidade.



Todos os detalhes sobre as vagas e os pré-requisitos para inscrição estão disponíveis no site do Instituto Euvaldo Lodi. Diante da pandemia de Covid-19, o IEL e a Aperam irão adotar, sempre que possível, etapas de forma remota, pensando na saúde e integridade dos candidatos.

Fique ligado!

Programa de Estágio Aperam 2022

Período de inscrições: de 13 de outubro a 7 de novembro de 2021

Níveis: técnico e superior (diversos cursos)

Cidades: Timóteo, Belo Horizonte, Capelinha, Itamarandiba e São Paulo

Inscrições e mais informações: www.estagioiel.com.br/aperam