Programa de Estágio Aperam 2022: inscrições a partir de 13 de outubro

Estudantes de níveis superior e técnico poderão se inscrever para o Programa de Estágio Aperam 2022. As vagas são distribuídas pelas unidades e escritórios da Aperam South America - produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbono - e Aperam BioEnergia - produtora de carvão vegetal, tecnologia, mudas e sementes -, nas cidades de Timóteo, Belo Horizonte, Capelinha, Itamarandiba e São Paulo. As inscrições vão até 13 de outubro a 7 de novembro.

O processo de seleção segue as diretrizes do Programa de Inclusão com Diversidade, que promove a valorização das diferenças, e todas as vagas são extensivas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Na planta industrial, em Timóteo (MG), há vagas para alunos(as) de cursos técnicos (administração; automação industrial; eletrotécnica; informática, mecânica; metalurgia; química e segurança do trabalho) e superiores (administração; ciência da computação; ciências contábeis; propaganda; sistemas de informação e engenharias elétrica, mecânica, metalúrgica, química, ambiental e sanitária, civil, computação, de controle e uutomação e de produção).

Na sede corporativa, em Belo Horizonte (MG), e no escritório comercial, em São Paulo (SP), as vagas são para estudantes de nível superior das engenharias mecânica, metalúrgica, química, de materiais e de produção.

Já na Aperam BioEnergia, no Vale do Jequitinhonha (MG), as vagas estão disponíveis nas cidades de Itamarandiba e Capelinha, para estudantes de cursos superiores (administração; ciência da computação; ciências contábeis; processos logísticos; sistemas de informação e engenharias (agronômica, ambiental, civil, florestal, elétrica, mecânica, química, mecatrônica, de segurança do trabalho, processos e de produção).

O estágio está previsto para iniciar em fevereiro de 2022 e a carga horária é de seis horas. A Aperam oferece alimentação, uniforme, seguro de vida e, dependendo do local de atuação, calçados, equipamento de proteção individual, vale-transporte e assistência ambulatorial emergencial. Os contratos terão duração inicial de 11 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, e o valor da bolsa varia de acordo com o nível (técnico ou superior) e a cidade. Só é possível se inscrever para uma das localidades.

Todos os detalhes sobre as vagas e os pré-requisitos para inscrição estão disponíveis no site do Instituto Euvaldo Lodi. Diante da pandemia de Covid-19, o IEL e a Aperam irão adotar, sempre que possível, etapas de forma remota, pensando na saúde e integridade dos(as) candidatos(as).