ArcelorMittal abre mais de 150 vagas para o programa de estágio

E EuEstudante

(crédito: Maria Laura da Silva Soares/Divulgação)

A ArcelorMittal, empresa líder no mercado global de aço, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. Estão disponíveis mais de 150 vagas distribuídas em todo o Brasil para estudantes de cursos técnicos (matriculados que ainda não realizaram estágio curricular) e superior (conclusão, a partir de julho/2023). As vagas são para unidades em Minas Gerais: Belo Horizonte, Monlevade, Juiz de Fora; São Paulo: Piracicaba e Rio de Janeiro: Barra Mansa e Resende, entre outras oportunidades.

O Programa de Estágio visa ajudar na formação do(a) futuro(a) profissional, dando a essas pessoas a oportunidade de trabalhar nos processos desenvolvidos pelas diversas áreas da empresa e exercer, na prática, os conhecimentos aprendidos nas escolas. Um processo de desenvolvimento para todos(as) os(as) selecionados(as) faz parte do programa, para gerar exposição aos desafios da atividade profissional e para preparar o(a) jovem para seu futuro.

O processo de seleção será realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta estudantes com o mercado de trabalho integrando tecnologia e humanização ao recrutamento. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo site do programa, até 5 de novembro. No site, o candidato encontrará todas as informações sobre a seleção, as vagas, benefícios, entre outras informações.

A admissão dos selecionados está prevista para o início do ano de 2022, de acordo com a programação de cada unidade.