Americanas. abre mais de 50 vagas na área de tecnologia

As Americanas S.A estão com inscrições abertas para estudantes e profissionais de tecnologia no Espírito Santo. São 50 vagas para atuar de forma remota nos times da empresa, fortalecendo o objetivo de ser uma plataforma de inovação tecnológica de entregar a melhor experiência de consumo multicanal do Brasil.

Além de salário compatível com o mercado, a Americanas S.A. oferece diversos benefícios como vale- transporte, assistência médica e odontológica, auxílio refeição, bolsas de estudo, descontos em academias e em compras nas lojas físicas da Americanas em todo o Brasil, e nos sites e apps da Americanas, Submarino e Shoptime.

As vagas são para desenvolvedores, cientista de dados, engenheiro de dados, experiência do usuário, produto e analista de dados. Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido.

Para inscrições e mais informações sobre as oportunidades e o processo seletivo, os interessados podem acessar o site.