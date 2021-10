Ciee abre seleção para estágio na Terracap e na Receita Federal

E EuEstudante

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abre processo seletivo de formação de cadastro reserva para estágio remunerado na Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). As vagas são destinadas a estudantes matriculados no ensino superior dos cursos de administração pública, administração de empresas, economia, comunicação social (Jornalismo), engenharia de produção, engenharia de agrimensura e secretariado executivo, além dos Cursos técnicos em agrimensura e em edificações. Os estudantes interessados devem se inscrever até o 1º de novembro, pelo site do Ciee.

O processo seletivo será no formato de prova on-line. O edital prevê carga horária de quatro horas diárias, com bolsa-auxílio de R$ 800. Além disso, os estagiários terão direito a auxílio transporte no valor de R$ 10 por dia.

Receita Federal do Brasil

Outro processo seletivo aberto é também para formação de cadastro reserva de estágio remunerado para a Receita Federal. As vagas são destinadas a estudantes matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva em curso de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC. Os estudantes que se encaixam nos pré-requisitos podem se inscrever até 9 de novembro, pelo site do CIEE.

A lista de cursos de Ensino Superior com vagas está disponível no item 1.1 do edital. Além da inscrição, o candidato passará por mais duas fases: análise curricular e entrevista, ambas eliminatórias e classificatórias. O edital prevê carga horária de quatro ou seis horas diárias, com bolsa-auxílio de R$ 787,98 e R$ 1.125,69, respectivamente. Além disso, os estagiários terão direito a auxílio transporte no valor de R$ 10, por dia.