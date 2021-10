Peers Consulting abre inscrições para programa de estágio em SP

E EuEstudante

(crédito: Reprodução)

A empresa Peers Consulting abre vagas para o programa de estágio “Centro de Desenvolvimento Peers” (CDPeers). O propósito do projeto é acelerar a evolução de profissionais que estão iniciando a carreira na área de consultoria. O processo seletivo será 100% on-line e aceita universitários de todo o Brasil, porém, é necessário ter condições para atuar em projetos em São Paulo após conclusão da graduação.

Como parte do foco e investimento da Peers nas áreas de tecnologia, pela primeira vez, o programa também terá vagas destinadas especialmente aos profissionais que desejam seguir na carreira de tecnologia. Os candidatos precisam ser estudantes dos cursos de engenharias, administração, economia, matemáticas, ciências exatas, tecnologia, computação ou analytics/dados com formação prevista até dezembro de 2023. Além disso, apresentar foco em gerar resultados aos clientes, habilidade em comunicação e relacionamento, capacidade analítica, pró-atividade, dinamismo e conhecimento em pacote Office.

Os contratados pela consultoria têm uma lista extensa de benefícios, entre eles, vale-refeição, plano de saúde integral, auxílio transporte, incentivo financeiro para práticas de exercícios físicos ou para hobbies e folga no dia do aniversário. O CDPeers nasceu em 2020, vai para a sua terceira turma e já contabilizou 30 participantes do programa, que resultou em quatro efetivações até o momento.

As inscrições para participar do processo seletivo podem ser realizadas até 14 de novembro, pela página de recrutamento da empresa.