UDF promove feira para vagas de estágio e empregos para estudantes

Estudantes do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) terão oportunidade a várias candidaturas de estágio em evento da instituição. A Feira de Estágios e Empregabilidade será na quinta-feira (28), totalmente on-line. O evento é gratuito e não precisa de inscrição.

A feira virtual contará com a participação das empresas e agências de integração e RH, AGIEEL, Nube, CIEE, Universia, ADEPAB, Ser Especial, RH Institute, EVO Estágios, Across e Global Estágios. Todas as companhias auxiliarão os estudantes a realizarem cadastros, candidaturas e inscrições. Os estudantes também terão dicas e indicações de vagas de estágios.

A conferência garante certificados aos estudantes e a programação foi planejada para que os discentes possam participar de sessões com as empresas participantes. As reuniões com os agentes de integração serão realizadas a cada meia hora, nos turnos matutino e noturno. O link e login das salas virtuais podem ser conferidos no link https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/feira-de-estagios-2021-2-cruzeiro/.

Horários das reuniões:

Manhã: Das 10h às 10h30, das 10h30 às 11h, das 11h às 11h30 e das 11h30 às 12h

Empresas participantes: Nube, Super Estágios, IEL, CIEE

Noite: Das 17h às 17h30, das 17h30 às 18h, das 18h às 18h30 e das 18h30 às 19h

Empresas participantes: Nube, Super Estágios, CIEE e Bred