Empresa que administra shoppings está com vagas abertas para estágio

(crédito: Alexandre Podvalny/ Reprodução)

A brMalls, empresa referência em shopping centers em cinco regiões do país, abre processo seletivo para estágio e jovem aprendiz. São 20 vagas em sete estados brasileiros, com início previsto para este ano.

As posições de estágio e jovem aprendiz estão disponíveis em sete estados: São Paulo, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Maranhão. As vagas são para início em 2021 em áreas como: operações, governança, marketing e comercial.

Para as vagas de estágio, os candidatos precisam estar cursando o ensino superior, com, no mínimo, um ano para sua formação. Para as posições de jovem aprendiz, precisam ter ensino médio completo.

Além de salários e bolsas compatíveis com o mercado, a brMalls oferece um pacote de benefícios atraente, contando com: vale-transporte, vale-alimentação e/ou refeição, seguro de vida, auxílio academia e outros. Também é uma empresa que vem construindo um caminho de diversidade e inclusão, respeita e valoriza as diferenças, e suas posições são elegíveis a qualquer tipo de pessoa, independentemente de gênero, idade, etnia, raça, orientação sexual, religião, deficiências etc.

Os candidatos interessados, podem acessar o site de carreiras da empresa e conferir as oportunidades. Caso não encontrem uma opção da sua preferência, podem se candidatar no Banco de Talentos, para ter seus perfis considerados pelo time de recrutamento futuramente.