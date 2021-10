CTG Brasil tem inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022

E EuEstudante

(crédito: CTGBr/Divulgação)



A CTG Brasil, empresa de energia limpa, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022. São 16 vagas em São Paulo (SP) e Chavantes (SP), o programa tem duração de até dois anos e as inscrições vão até o dia 21 de novembro.

As vagas são destinadas a estudantes que estejam cursando graduação em engenharias elétrica, civil, mecânica, ambiental/florestal, da computação, e de energia; meteorologia/ciências atmosféricas; matemática; física; economia; administração de empresas; ciências da computação; tecnologia e segurança da informação; direito; biologia; geografia; agronomia; psicologia e pedagogia.

Para participar, é necessário que os estudantes tenham previsão de conclusão do curso para dezembro de 2023 ou dezembro de 2024, e idade a partir de 18 anos. O programa irá valorizar habilidades como senso de dono e cuidado com pessoas, adaptabilidade, agilidade, perfil colaborativo e eficiência.

O processo seletivo será totalmente on-line e envolverá testes, entrevista com a consultoria de recrutamento, painel e entrevista com o gestor da área de trabalho, admissão e entrega dos documentos. É desejável conhecimento do pacote Office e inglês (não eliminatório).

O início do estágio está previsto para fevereiro de 2022 e tem duração de até dois anos. As inscrições vão até 21 de novembro de 2021, no site do programa.