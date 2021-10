LafargeHolcim abre inscrições para Programa Trainee 2022

EE Eu Estudante

A LafargeHolcim, empresa de materiais de construção, está com inscrições abertas para o Programa Trainee LH 2022. O objetivo é oferecer uma formação técnica e comportamental completa para os jovens talentos. São 12 vagas para engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia química, engenharia de minas e engenharia elétrica. As inscrições vão até 15/11 no link.



A empresa está recrutando candidatos já formados ou que irão formar até dezembro de 2021. Os interessados devem ter nível de inglês avançado e disponibilidade para trabalhar em período integral, além de mobilidade para mudar e atuar em uma das fábricas de cimento e Geocycle da LafargeHolcim, nos municípios de Barroso (MG), Caaporã (PB), Cantagalo (RJ), Montes Claros (MG) e Pedro Leopoldo (MG).



Além do salário compatível com o mercado, os selecionados também terão direito a benefícios como plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação, auxílio farmácia, auxílio creche e participação nos resultados.



A diretora de RH da LafargeHolcim, Juliana Andrigueto, elogia o programa de trainee da empresa: “o trainee industrial é relevante para a LafargeHolcim, pois os jovens talentos estarão atuando nas áreas de produção de cimento e coprocessamento. Nosso programa é muito bem estruturado e investimos fortemente no desenvolvimento dos selecionados, tanto no treinamento técnico, quanto no comportamental”, elogiou.



“Nossos trainees são muito valorizados, pois a empresa os prepara para assumir cargos de liderança e alimentar o pipeline de sucessão. Para 2022, abrimos o dobro das vagas em relação ao processo anterior, o que demonstra a importância do programa para a companhia. Nesse processo também estamos buscando aumentar o número de mulheres no industrial, alinhado às nossas políticas de inclusão, diversidade e empoderamento feminino. Hoje, 34% dos cargos de liderança da empresa são ocupados por mulheres", continua Juliana.