Givaudan abre inscrições para o Programa de Estágio 2022

EE Eu Estudante

(crédito: foto ilustrativa)

A Givaudan, líder mundial na criação de aromas e fragrâncias, está com as inscrições para o Programa de Estágio de 2022 abertas. As 18 vagas oferecidas são destinadas para jovens estudantes com formação a partir de julho de 2024, dos mais diversos cursos. O programa é realizado em parceria com a Eureca e as inscrições podem ser feitas pelo link até 16/11.

No ano de 2020, a empresa empregou mais de 15.800 pessoas no mundo inteiro e suas vendas totalizaram 6,3 bilhões de francos suíços, com geração de caixa de 12,8% das vendas. O programa de estágio busca por um público que queira explorar novos caminhos, novas ideias e novas emoções. Pessoas plurais que queiram desenvolver suas carreiras em uma empresa global cheia de possibilidades.

"Na Givaudan, um talento demonstra uma boa capacidade de aprendizado, é aquele que gosta de desafios constantes, desenvolve bons relacionamentos, é questionador e tem uma atitude de experimentar e criar. Queremos pessoas criativas, com energia, engajadas e que tenham paixão pelo negócio e estejam alinhados com nosso propósito", conta Mauro Patrus, Company Manager da Givaudan.

A empresa preza pelo bem-estar dos colaboradores, e respeita a diversidade. "A diversidade é uma parte importante dessas metas, queremos ser uma empresa mais inclusiva e diversa nos próximos anos, gerando um ambiente mais positivo, vivendo com empatia e humanidade.", afirma Maíra Fischer, Diretora de Recursos Humanos da Givaudan.

Os estudantes devem ter disponibilidade para estagiar em São Paulo. A bolsa auxílio é de, aproximadamente, R$ 2.100 no primeiro ano de contrato e R$ 2.500, no segundo ano, de acordo com a empresa. Além disso, os selecionados terão direitos a vários benefícios, entre eles fretado (ida e volta) e estacionamento sem custo adicional; day off no dia do aniversário; summer friday durante o verão - redução de duas horas na jornada; cesta básica entregue em sua residência e restaurante no local; GymPass e outros.