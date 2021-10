Empresa abre 16 vagas de estágio em tecnologia; com bolsa de R$1.650

EE Eu Estudante

(crédito: foto ilustrativa)

A Sovos, líder global em soluções digitais para complexidades fiscais, abriu o programa de estágio de 2022 para estudantes de TI, análise de sistemas, ciência da computação, ciência de dados, sistemas de informação e áreas correlatas. As inscrições podem ser feitas no link, a data de encerramento não foi divulgada.



As vagas oferecidas são para estagiar no Alphaville Industrial, bairro de Barueri, cidade de São Paulo. Para se inscrever, o candidato precisa ter nível intermediário de inglês, além de estar cursando entre o terceiro e o quinto semestre ou com conclusão de curso previsto entre 1º/2023 e 1º/2026.



Com contrato inicial de um ano, passível de renovação por mais um, o programa terá formato job rotation, por meio do qual o estagiário passará por quatro áreas da empresa, abrangendo desenvolvimento back end, programação, avaliação de qualidade de código e suporte. Após a conclusão do estágio, haverá ainda a possibilidade de efetivação.



“Nossa ideia é formar os candidatos na empresa, em vez de procurá-los no mercado. Queremos criar novos talentos em consonância com o padrão e expertise Sovos”, comenta Rodrigo Castro, tech recruiter da Sovos Brasil.



Os candidatos selecionados pela empresa participarão de entrevistas on-line no estilo round table com os gestores das vagas, com, no máximo, 15 candidatos por dia. As entrevistas terão início em meados de outubro, e caso os gestores desejem, há a possibilidade de agendar um bate papo one on one com os candidatos, também de forma online.



O programa terá início em novembro, e será realizado no modelo home office, com possibilidade de modelo híbrido somente após uma possível efetivação. Cabe ressaltar que a empresa fornecerá todos os equipamentos necessários aos estagiários aprovados, como notebook, fones, teclados, entre outros. Com carga horária de seis horas por dia, a bolsa auxílio será de R$1.650 por mês, e mais R$726 mensais em benefícios.



“O programa Rising Stars é uma ótima oportunidade de carreira para quem está iniciando sua trajetória profissional na área de TI. Além do extenso aprendizado e experiência proporcionados, há grandes possibilidades de crescimento para os candidatos. Queremos capacitar e apoiar esses profissionais, tornando-os referência no mercado” conclui Rodrigo.