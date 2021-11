ViaMobilidade está com vagas abertas para jovem aprendiz

E EuEstudante

(crédito: Alexandre Maciel/Divulgação Ciee)

Jovens que estão em busca de iniciar a carreira profissional podem encontrar uma oportunidade de trabalho no setor metroferroviário. A ViaMobilidade, concessionária responsável pela manutenção e operação da Linha 5-Lilás de metrô, está com inscrições abertas para o cargo de Jovem Aprendiz.

Os requisitos são ter entre 18 a 23 anos, ensino médio completo ou cursando, domínio no pacote Office e habilidade para trabalhar em equipe e interagir com outras áreas. São 130 vagas e o processo seletivo vai até 20 de novembro. Os interessados devem se inscrever por meio do site de candidatura.



Entre as responsabilidades do cargo estão o atendimento ao público, como prestação de informações, monitoramento e controle de fluxo de passageiros em plataforma, orientação sobre a utilização correta das máquinas de autoatendimento e bicicletários das estações, orientação e organização de filas, quando necessário, entre outras.

Além do salário compatível com o mercado, os novos contratados também recebem benefícios adicionais como: assistência médica e odontológica, vale-transporte e vale-refeição ou alimentação.