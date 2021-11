GPA realiza programa de estágio exclusivo para pessoas negras

E EuEstudante

O GPA, empresa do Grupo Casino e um dos maiores grupos de varejo alimentar da América do Sul, amplia o investimento em iniciativas inclusivas e direcionadas à equidade racial, e lança o Programa de Estágio 2022 exclusivo para pessoas negras. As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de novembro, pelo site do programa.

Para participar, o candidato precisa ser negro e ter previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 em qualquer curso de formação superior. Neste ano, a empresa está oferecendo 26 vagas para atuação na sede do GPA em São Paulo, sendo uma delas para o CD de Osasco.

No GPA, a equidade racial é um dos temas prioritários em Diversidade, e a empresa visa contribuir com a inclusão e o desenvolvimento dos profissionais negros e negras em ações afirmativas. Atualmente 52% dos colaboradores se declaram negros e ocupam 37,5% dos cargos de liderança da companhia. O percentual de estagiários negros ativos no momento é 40%.

Para contribuir com a ampliação desses índices, o GPA lançou em 2021, o "Programa de Desenvolvimento para Negros e Negras", em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, destinado a todos os profissionais das lojas e sedes administrativas, exceto gerentes e superiores que já contam com programa próprio de liderança. Entre os assuntos principais, estão temas relacionados ao racismo e sociedade, autoestima e marca pessoal, educação financeira, comunicação empresarial, liderança e outros temas relacionados.

A empresa conta ainda com o grupo de afinidade, o GPA Madiba, criado em 2018, que lidera e fomenta iniciativas sobre conscientização e sensibilização em relação à equidade racial na companhia.

A empresa integra a Coalização Empresarial pela Equidade Racial e de Gênero, Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, Movimento Ar e também, o Movimento pela Equidade Racial (MOVER), promovendo a conscientização sobre o tema e o combate ao racismo.